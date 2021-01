Parma, Kucka: "Dobbiamo restare concentrati per cercare di uscire da questa situazione"

Juraj Kucka, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida col Napoli: "È un momento difficile, non possiamo mollare nulla. Dobbiamo restare concentrati per cercare di uscire da questa situazione. Tutte le partite sono difficili, non cambia molto. Dobbiamo restare concentrati per noi stessi e per la squadra".