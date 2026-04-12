Parma, Mikolajewski: "Felice per l'esordio in una partita importante. Pellegrino è un esempio"
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Esordio in Serie A per Daniel Mikolajewski. L'attaccante, che sta segnando a raffica con la Primavera, è subentrato nel finale, provando a metter scompiglio nella difesa del Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio del Parma contro il Napoli:
Come ti senti, che emozioni dopo questo esordio?
“Ovviamente sono molto felice per aver esordito in una partita importante. Sono felice per i tifosi e per le emozioni dello stadio, continuiamo così”.
Presentati ai tifosi che non ti conoscono, hai un riferimento? Come ti trovi in Italia?
“Del Parma mi piace molto Pellegrino, lo prendo come esempio in allenamento per capire come giocare. Dell’Italia mi piace tutto”.
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