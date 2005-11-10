Il Parma fa muro per Suzuki, la Juventus può offrire Miretti come contropartita tecnica

Il portiere giapponese adesso è in cima alla lista dei bianconeri. Il Parma però vorrebbero cederlo soltanto all'estero e non per meno di 30 milioni di euro.

La Juventus continua la ricerca del nuovo portiere, ma la pista che porta a Emiliano Martinez si fa sempre più complicata. L'argentino dell'Aston Villa resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, ma le richieste del club inglese rappresentano un ostacolo difficile da superare. Gli inglesi chiedono oltre 10 milioni di euro per lasciarlo partire e non intendono agevolare una cessione, nonostante la volontà del giocatore di valutare una nuova esperienza. Con l'inizio del campionato ormai vicino, la Juventus non può permettersi di attendere ancora a lungo e sta concentrando le proprie attenzioni su alternative più percorribili per consegnare a Luciano Spalletti il nuovo titolare tra i pali.

Suzuki ora è il favorito

In cima alla lista è così salito Zion Suzuki, protagonista di un'ottima stagione con il Parma e ormai seguito da settimane dal club bianconero. Come riferito dal Corriere dello Sport, i contatti tra le due società sono continui, favoriti dagli ottimi rapporti già esistenti. Il club ducale, però, valuta il portiere giapponese oltre 30 milioni di euro e preferirebbe una cessione all'estero, dove non manca la concorrenza. Il Paris Saint-Germain resta interessato, mentre l'Aston Villa potrebbe tornare sul suo profilo qualora cedesse Martinez. Per abbassare il costo dell'operazione, la Juventus starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica, con Fabio Miretti tra i nomi presi in considerazione.

Vicario alternativa

Resta comunque viva anche l'opzione Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham piace da tempo alla Juventus ed è considerato una soluzione affidabile ed economicamente più accessibile rispetto a Martinez. I bianconeri puntano su un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe favorire la riuscita dell'operazione, mentre il giocatore avrebbe già dato apertura a un ritorno in Serie A.