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Monopoli, risoluzione di contratto per il club manager Barnaba: "Due anni di emozioni"

Monopoli, risoluzione di contratto per il club manager Barnaba: "Due anni di emozioni" TUTTOmercatoWEB
© foto di Gabriele La Torre
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
ieri alle 22:34Serie C
Il club pugliese ha annunciato di aver interrotto consensualmente il rapporto professionale col club manager Angelo Barnaba.

Il Monopoli ha annunciato sui propri canali la risoluzione consensuale del rapporto con il Club Manager Angelo Barnaba, protagonista all'interno della dirigenza biancoverde dal giugno 2024. Il presidente Francesco Rossiello ha ringraziato Barnaba per il lavoro svolto, sottolineando come il rapporto personale resti solido e lasciando aperta la porta a future collaborazioni con il club.

Il comunicato ufficiale del Monopoli

La SS Monopoli 1966 comunica la sospensione del rapporto con il Club Manager Angelo Barnaba, frutto di un accordo consensuale tra le parti.
In carica dal giugno 2024, ad Angelo Barnaba, avvocato civilista esperto di diritto sportivo, già consigliere e sostituto procuratore FIP, dirigente sportivo di diverse associazioni sportive del territorio, già fiduciario Coni per la città di Monopoli, va il ringraziamento del club per il lavoro svolto in questi due anni.

Francesco Rossiello, presidente SS Monopoli 1966: "Con Angelo mi lega un rapporto di fiducia personale oltre che professionale. La scelta di non proseguire nel rapporto dal punto di vista dirigenziale non è assolutamente limitante per prossime collaborazioni e attività. Sono certo, del resto, che Angelo saprà portare ancora nella comunità e nel territorio i valori del club e la sua smisurata passione per il Gabbiano. Abbiamo apprezzato in questi due anni la sua grande capacità di portare equilibrio, visione strategica e al tempo stesso determinazione: elementi che auspico possano rimanere patrimonio del Monopoli Calcio".

Angelo Barnaba: "Sono stati due anni di grandi emozioni, quelli vissuti insieme alla S.S. Monopoli 1966. Due stagioni sportive entusiasmanti, molto formative ed interessanti anche sotto il profilo professionale. So di aver dato tutto quello che potevo per rendermi utile alla causa biancoverde ed offrire il mio contributo alla crescita del Club. Sarò sempre disponibile a valutare nuove possibilità di collaborazione, qualora se ne verificassero in futuro nuovamente le condizioni. Devo ringraziare innanzitutto il Presidente Francesco Rossiello, per avermi donato la sua amicizia ed una insperata opportunità di partecipazione e di crescita, consentendomi di entrare a far parte della grande famiglia del Monopoli Calcio. Ringrazio anche tutti coloro con cui ho condiviso questi due anni intensi ed indimenticabili, lavorando insieme ad un progetto nel quale ho creduto fortemente, investendo quotidianamente entusiasmo ed energie. Infine ringrazio ed abbraccio idealmente lo straordinario popolo biancoverde, che due anni fa mi accolse donandomi immediatamente fiducia, malgrado venissi da altri mondi sportivi. Quella fiducia fu un dono prezioso per me e ne ho avuto il massimo rispetto ogni giorno, cercando di onorarla nel migliore dei modi. Gli uomini passano, le società restano. Così come la passione sportiva, che unisce persone a volte molto distanti per età e tanto altro, ma che si ritrovano insieme a tifare, gioire e soffrire per gli stessi colori".

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