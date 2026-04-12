Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Elphege, Conte conferma i Fab 4
Dopo aver riconquistato il secondo posto, il Napoli si prepara alla sfida del Tardini con un obiettivo preciso: accorciare momentaneamente il distacco dalla vetta. Vincere a Parma permetterebbe al Napoli di portarsi a -4 dall’Inter in attesa del match dei nerazzurri a Como. Un’opportunità importante per alimentare le speranze di rimonta e tenere aperto il campionato. Per Conte, dunque, è una partita chiave: battere il Parma significherebbe tenere viva la fiammella della rimonta almeno per qualche ora. Dall’altra parte, però, i padroni di casa cercano punti finali per la salvezza.
Sono note le formazioni ufficiali. Poche novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia. In casa Parma Carlos Cuesta sceglie un assetto più conservativo, inserendo Troilo in difesa e spostando Delprato da quinto di centrocampo. Al posto dello squalificato Pellegrino c'è il sostituto naturale, Elphege, insieme a Strefezza; panchina per Oristanio e Ondrejka. Dall'altro lato Antonio Conte conferma i Fab Four in mezzo al campo, lasciando ancora in panchina Alisson. In porta Milinkovic-Savic vince il ballottaggio con Meret. A destra torna Politano, con Gutierrez in panchina. Di seguito i due schieramenti.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphege
Allenatore: Carlos Cuesta
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund
Allenatore: Antonio Conte