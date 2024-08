Parma, Pecchia: "Oggi usciamo vincitori ma senza punti. Abbiamo giocato con personalità"

Mister Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di DAZN, per commentare l'amara sconfitta contro il Napoli: "Grande partita, complimenti ai miei. Usciamo dal campo dal punto di vista umano, professionale e tecnico da vincitori ma con zero punti, contro una squadra costruita per lo scudetto e che già lo ha vinto. I miei son giovanissimi, oggi ha esordito Kowalski. Abbiamo giocato con grande personalità, i miei ragazzi sono stati grandi".

Il Parma ha dato tutto, cosa si porta dietro?

"Intanto la voglia di voler fare sempre la partita. Siamo venuti per costruire in un certo modo e ci siamo riusciti. Siamo andati in vantaggio con merito. Nel primo tempo abbiamo costruito diverse occasioni, senza concedere nulla. In dieci abbiamo avuto l'ultima occasione e anche pareggiando non avremmo rubato nulla. Ho visto nei ragazzi grande intelligenza nel giocare, abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. Da questa partita prenderemo spunto".

La abbiamo vista nervosa, un commento sugli episodi arbitrali?

"Non parlo degli arbitri. Avevo qualcosa da ridire con Antonio Conte, probabilmente non aveva visto bene alcune situazioni. Poi ci ho parlato, è finita lì. Ognuno analizza le sue cose, io analizzo i miei".

Giocate son sicurezza, quanta fiducia c'è dopo queste tre gare?

"Usciamo da queste tre partite con quattro punti e abbiamo probabilmente qualcosa da recriminare. Cerchiamo di giocare ogni partita per vincere, senza speculare. Quando c'è da difendere si difende.

Com'è stato tornare al Maradona?

"Fantastico. Al di là di Ciro Ferrari che tifava Napoli (ride, ndr). Clima fantastico al Maradona, credo che quest'anno, e me lo auguro per loro, lotteranno per i vertici".