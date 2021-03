Parma, Pellè contro Conte: a gennaio il no dell'Inter a causa delle casse vuote

vedi letture

Questa sera Graziano Pellé ritroverà Antonio Conte, l'uomo che gli ha aperto le porte della Nazionale con continuità e che lo ha portato anche all'Europeo in Francia nel 2016. A gennaio il tecnico dell'Inter lo avrebbe portato volentieri con sé alla Pinetina, per aggiungere un attaccante a una rosa comunque ritenuta corta dall'ex ct. Alla fine però, le casse erano talmente vuote che neanche un ingaggio a parametro zero poteva essere aggiunto da Suning e dal presidente Zhang e dunque non se n'è fatto di niente. L'attaccante è comunque rientrato in Italia e stasera proverà a fare uno sgambetto a Conte con il suo Parma. Una missione difficile visto che i nerazzurri si giocano la possibilità di andare in fuga. A riportarlo è il QS.