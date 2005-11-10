Ufficiale Parma, rinnovo e cessione in prestito all'Arezzo per Marlon Mena Martinez. Il comunicato

Rinnovo fino al 2029 e prestito di una stagione all'Arezzo per il giovane giocatore gialloblù, protagonista con la maglia della Primavera nel 2025

Marlon Mena Martinez ha rinnovato il suo contratto con il Parma ed è stato poi ceduto in prestito all'Arezzo per la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il club ducale con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

Il comunicato ufficiale del Parma.

"Parma Calcio 1913 comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Marlon Mena Martínez sino al 30 giugno 2029. Contestualmente, il Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il difensore all' SS Arezzo sino al termine della stagione sportiva 2026/27.

Marlon ha intrapreso un importante percorso di crescita all'interno del Settore Giovanile del Parma Calcio, distinguendosi con la formazione Primavera per le qualità dimostrate e il rendimento offerto nel corso delle ultime stagioni. L'esperienza all'SS Arezzo rappresenterà per il calciatore un'ulteriore opportunità di crescita e di maturazione nel calcio professionistico".