"Parte sinistra della classifica? No, in testa solo il Verona". Rivedi le parole di Ballardini

Giusto parlare di altri obiettivi al di fuori della classifica? Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ai microfoni di Genoa Channel ha risposto anche a questo domanda in vista della gara di domani contro l'Hellas: "C'è la partita con Verona che va fatta al meglio. Poi per il resto non abbiamo altri pensieri se non di fare una bella partita col Verona". Rivedi il video con le sue parole!

