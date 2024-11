Pasquale Bruno: "Torino imbarazzante, mi fa bene. Io in prima fila nella contestazione"

Il Torino torna a muovere la classifica. Dopo tre sconfitte consecutive contro il Monza, all'Olimpico Grande Torino, in un clima di grande contestazione, arriva un punto che potrebbe dare un minimo di entusiasmo alla formazione di Paolo Vanoli ma che sicuramente non placa la protesta del pubblico: ieri il tifo organizzato è entrato, senza striscioni, soltanto nel secondo tempo, creando un'atmosfera surreale.



Pasquale Bruno, ex calciatore e cuore granata, ha partecipato e ancora parteciperà alla contestazione, come dichiarato a Radio Deejay: "Io sono in prima fila per contestare per il Torino. La situazione è imbarazzante, una squadra agonizzante da venti anni, abbiamo vinto un solo derby ma perché ce l'hanno regalato. Questa non è la storia del Toro. Il derby rappresentava l'unico momento di rivalsa del popolo contro la squadra della borghesia".

Bruno parla da vero innamorato: "La gente è stanca, gli ultras sono stufi e so che ci sarà una protesta civile della curva Maratona. Il Toro sta morendo e la gente è totalmente disaffezionata. Da ex calciatore vedere il Torino in queste condizioni mi fa veramente pena".