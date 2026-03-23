Pastore sulla crisi del calcio italiano: "Ai miei tempi dicevano ai 24enni che dovevano crescere"
La crisi del calcio italiano vista da chi è stato in Serie A a lungo e neanche nel suo periodo di maggior splendore. Alla Gazzetta dello Sport, Javier Pastore spiega così i motivi per cui, a suo parere, il calcio italiano è in crisi: "C’è una grande responsabilità delle società calcistiche italiane che dovrebbero dare molto più spazio ai giovani, senza aspettare che abbiano compiuto 23-24 anni per farli giocare. Ricordo che quando arrivai a Palermo c’erano giocatori di quell’età che non giocavano perché i dirigenti dicevano che dovevano crescere. Io a 19 anni già giocavo. Se non cambia questa mentalità, è impossibile che i giovani maturino forza e fiducia in loro stessi, necessarie per sentirsi pronti. Poi diventa troppo tardi per acquisirle".
Per questo si rischia un terzo Mondiale senza l’Italia?
"C’è una differenza enorme di qualità tecnica e personalità tra l’Italia di una ventina di anni fa e quella di oggi, a parte tre o quattro giocatori".
Il programma degli spareggi per andare al Mondiale
L'Italia, dopo il secondo posto nel girone dietro la Norvegia, affronterà l'Irlanda del Nord in semifinale a Bergamo il 26 marzo alle 20:45; in caso di vittoria, giocherebbe la finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.
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