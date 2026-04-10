Rientra il caso Enzo Fernandez? L'agente: "Niente Real Madrid, è felice al Chelsea"

Le indiscrezioni sul futuro di Enzo Fernández continuano a circolare, ma dal suo entourage arrivano parole nette che ridimensionano ogni scenario di mercato. A fare chiarezza è Javier Pastore, oggi agente del centrocampista del Chelsea attraverso la sua agenzia “The Elegant Game”.

Intervenuto ai microfoni di Onze Mondial, Pastore ha voluto raffreddare le voci che accostano il suo assistito al Real Madrid: “È molto felice al Chelsea. È il capitano e già al suo terzo anno qui. Onestamente, questi sono gli anni migliori della sua carriera”. Un messaggio chiaro, che punta a spegnere le speculazioni nate anche dopo alcune dichiarazioni che avevano fatto pensare a un possibile addio.

L’ex PSG ha poi spiegato il motivo del continuo accostamento alla capitale spagnola: “Io vivo a Madrid, quindi tutti dicono che andrà lì… ma è più che altro clamore mediatico”. Sul futuro a breve termine non sembrano esserci dubbi: Fernández concluderà la stagione con il Chelsea, con uno sguardo anche ai prossimi obiettivi: “Giocherà i Mondiali quest’estate. Ora aspettiamo di vedere se il Chelsea si qualificherà per la Champions League, perché vuole competere ai massimi livelli”.