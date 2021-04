Pastore torna in campo dopo 10 mesi e festeggia sui social: "Grazie a tutti, il giorno è arrivato"

vedi letture

Dieci mesi, da tanto El Flaco Javier Pastore non scendeva in campo in Serie A. L'argentino, falcidiato dagli infortuni, non metteva perde in campo dallo scorso 28 giugno, nella sfida di San Siro contro il Milan. E oggi, contro il Bologna, al minuto 84 l'ex PSG è uscito dall'incubo tornando in campo sostituendo l'autore del gol decisivo Mayoral. Sui social, l'argentino ha voluto condividere la sua felicità con due scatti del suo ritorno: "Questo giorno è arrivato. Grazie a tutti. 11/04/21", la sua breve didascalia.