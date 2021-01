Pato vuole tornare in Italia: "Pioli potrebbe chiamarmi. Fiorentina? Ottima società"

Alexandre Pato è alla ricerca di una nuova avventura dopo essersi svincolato dal San Paolo in estate e vorrebbe tornare in Italia: "Sento dire che ci sono club in A interessati a me e ci tengo a dire che a 31 anni cerco un progetto che mi piaccia e non un contratto per il conto in banca. Penso di poterci ancora stare in Serie A, il mio fisico è a posto e la mia testa è diversa da quando mi avete conosciuto". Accetterebbe un ruolo da vice Ibra? "Direi di sì, che problema c'è? Mi basterebbero un paio di partite per convincere il mister (ride). Magari potremmo giocare insieme. Se vuole, Pioli mi può chiamare". E il Monza di Galliani? "Ci siamo sentiti un paio di volte ma il problema è il passaporto (ride ancora)". E se chiamasse la Fiorentina? "Valuterò ciò che è davvero fattibile. La Fiorentina è un'ottima società, con tanti campioni e poi Firenze è una città bellissima".