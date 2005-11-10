Inter, Chivu su Pavard: "Sappiamo cosa abbiamo scelto lo scorso anno. Ora valuteremo"

In conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha brevemente parlato anche del futuro di Benjamin Pavard, difensore rientrato in nerazzurro dopo l'anno in prestito all'Olympique Marsiglia:

Pavard ha detto che se l'Inter lo vuole lui resta volentieri...

"Lui è un giocatore nostro, sappiamo tutti quelle che sono state le nostre scelte lo scorso anno. Avremo modo di vederlo lavorare e di prendere una decisione".

Diouf riparte come esterno di destra o come centrocampista?

"Io ho questa pazza idea di farlo diventare un quinto e in determinate partite ha fatto vedere belle cose con spensieratezza, coraggio, uno contro uno. Ha cambiato le partite spesso, come in semifinale col Como dove ha creato caos nella loro organizzazione difensiva. Lo ha fatto spesso quando è stato inserito da quinto. Non voglio togliergli certezze, quindi dovrò essere bravo ad insegnargli determinate cose. Abbiamo uno staff preparato per questo, poi in certe partite sarà accontentato anche da mezzala. A me ora piace da quinto, ha caratteristiche che ci mancano".

Il sapere di avere alle spalle una società forte, quanto l'aiuta a presentarsi in campo con tante certezze?

"Questo è così da anni, non a caso l'Inter è stata dominante e ha vinto più di tutte le altre. Questa non è casualità, è frutto del lavoro fatto da proprietà e dirigenza. Sia nel passato che nel presente".