Pavard intercettato a Milano: "Restare all'Inter? Se mi vogliono sì"
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Il difensore francese è tornato all'Inter dopo il prestito a Marsiglia, ma è destinato a salutare nuovamente a breve
C’era anche Benjamin Pavard oggi al CONI a Milano. Intercettato dai cronisti presenti per raccontare le visite mediche di Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter, il difensore francese ha parlato del suo futuro.
Nello specifico, Pavard ha risposto così a chi gli chiedeva se potesse rimanere in nerazzurro: “Se mi vogliono, sì”. L’ex Bayern Monaco è reduce dall’esperienza all’Olympique Marsiglia, che non l’ha riscattato dopo il prestito dall’Inter.
La sua permanenza è comunque molto difficile: in casa Inter considerano la parentesi nerazzurra di Pavard chiusa e i dirigenti hanno da tempo dato mandato a Federico Pastorello di trovare offerte per lui e per Kristjan Asllani, altro giocatore al rientro da un prestito.
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