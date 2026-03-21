Pavlovic sblocca la sfida contro il Torino: eurogol del serbo, Milan avanti al 37'
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Il Milan sblocca la partita contro il Torino al 37': eurogol di Strahinja Pavlovic. Pulisic dalla sinistra prova a mettere in mezzo, Coco di testa allontana, palla al serbo che è fuori area ma è abile a stoppare e calciare di collo pieno di sinistro scavalcando Paleari, col pallone che prima centra la traversa e poi si infila in rete. Gol numero 4 per lui in questa stagione.
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