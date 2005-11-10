Pazza idea Suzuki: il PSG può acquistarlo dal Parma e girarlo subito in prestito alla Juventus
La porta della Juventus è ancora tutta da definire e tra le soluzioni valutate dalla dirigenza bianconera c'è anche quella che porta a Zion Suzuki. Il portiere giapponese è vicino al Paris Saint-Germain, che sta trattando il suo acquisto dal Parma, ma proprio questo scenario potrebbe trasformarsi in un'opportunità per il club torinese, interessato a prelevarlo successivamente in prestito. A riportarlo è il Corriere dello Sport.
Il dialogo con il PSG può favorire l'operazione
I contatti tra Juventus e Paris Saint-Germain, intensificati durante la trattativa per Randal Kolo Muani, potrebbero rivelarsi decisivi anche per Suzuki. Qualora il club francese dovesse completare l'acquisto del portiere giapponese senza riuscire a sfoltire il reparto, prenderebbe quota l'ipotesi di un trasferimento temporaneo a Torino. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di evitare un investimento da circa 30 milioni di euro, valutazione attuale del Parma.
Un'occasione per diventare subito titolare
L'eventuale approdo alla Juventus garantirebbe a Suzuki un ruolo da protagonista fin dall'inizio della stagione. Il portiere giapponese gode della stima dell'ambiente bianconero e rappresenta un profilo ritenuto ideale per il progetto tecnico. Per questo la società segue con attenzione gli sviluppi dell'operazione tra Parma e PSG, nella speranza che si creino le condizioni per affondare il colpo.