"Peccato giochi nel club sbagliato". Kjaer (non) risponde a Eriksen: "Stava scherzando..."

vedi letture

Simon Kjaer non ha risposto in conferenza stampa alla battuta di Chrstian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter, suo connazionale, nel corso di una recente intervista l'ha ringraziato per l'aiuto ricevuto nelle prime settimane milanesi. "Ma - ha detto - gioca nel club sbagliato". Una frase a cui Kjaer oggi, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Milan-Manchester United, ha replicato così: "Sinceramente non l'ho sentito. Se lui ha detto qualcosa di male su di me stava scherzando. Se ha detto qualcosa di importante, grazie..."

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simon Kjae