Per il Napoli si avvicina il ritorno di Osimhen: oggi il nigeriano parzialmente in gruppo

Victor Osimhen è sempre più vicino al ritorno in campo. A darne notizia, il Napoli al termine dell'allenamento odierno: "Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo".