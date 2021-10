Per il rinnovo di Lautaro con l'Inter manca solo l'annuncio. Ma quando arriva?

“Per il rinnovo mancano dei dettagli. È felice e vuol andare avanti con l'Inter”. Parole e musica di Alejandro Camano, nuovo agente di Lautaro Martinez. Ribadite anche oggi, quando il procuratore dell’attaccante argentino ha definito “la strada giusta” quella imboccata dal club nerazzurro e dal Toro per arrivare al prolungamento del contratto.

Manca solo l’annuncio. Ma quando arriva? Non è stata una trattativa facile. Proprio la “irruzione” di Camano, a cui Lautaro si è affidato quando i suoi vecchi agenti avevano già gettato le basi per rinnovare con l’Inter, ha portato indietro le lancette dell’orologio delle trattative con i nerazzurri. L’intesa, però, sembra raggiunta: se l’accordo attuale scade nel 2023, la nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 2025 o al 2026. Niente più clausola, quella che per mesi ha spaventato la tifoseria oggi campione d’Italia, ingaggio da 6 milioni di euro più bonus. “L'annuncio arriverà a giorni”, disse Marotta a metà settembre. Ne sono passati venti, niente di fatto e parlare oggi di fiducia è quasi come tornare indietro. Tutto è apparecchiato, mancano i dettagli, manca soltanto l’annuncio. Resta una domanda: quando arriva? In questa situazione apparentemente idilliaca, ufficializzare la fumata bianca non è proprio un dettaglio, giacché il tempo scorre. E all’estero seguono con particolare interesse: nella scorsa estate, l’Inter è stata costretta a due sacrifici eccellenti. Potrebbe dover replicare lo schema tra pochi mesi, o forse no: è ancora presto per dirlo. Dovesse andare così, il nome del Toro sarebbe in prima fila. E senza un contratto più lungo sarebbe difficile resistere o alzare le pretese.