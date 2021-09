Ag. Lautaro: "Per il rinnovo mancano dei dettagli. È felice e vuol andare avanti con l'Inter"

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter è oramai dietro l'angolo. L'ulteriore conferma arriva dal suo agente Alejandro Camano che ai microfoni di FcInter1908 ha così commentato la situazione: "Rinnovo chiuso? Non ancora, ci stiamo lavorando con l'Inter, in grande sintonia. Non è ancora definito, mancano dei dettagli per chiudere l'operazione. La volontà è quella di andare avanti insieme, la cosa importante è che Lautaro è molto felice all'Inter".