"Per Pirlo è una conquista, gioia tutta sua". Rivedi Del Piero sulla prova della Juventus

"La finale vale molto per Pirlo, l'ha raggiunta lui e non l'ha ereditata come quella in Supercoppa. Con le sue idee e il modo di mettere la squadra in campo l'ha conquistata, contro un'Inter forte". Questo il commento di Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla conquista della finale di Coppa Italia da parte della Juventus: "Dimentichiamoci il passaggio del turno, i nerazzurri hanno fatto bene con l'equilibrio che Conte sta cercando di trovare. Devono riuscire a sbloccare queste partite, in campionato c'è un domani, ma quando non c'è le cose non vanno e si è visto anche in Champions". Rivedi il video con le sue parole!