Perinetti: "Cherubini merita la chance della Juventus. Paratici stimato ovunque"

Ai microfoni di TuttoJuve, Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha parlato del passaggio di consegne in casa Juventus, con Federico Cherubini che prenderà il posto di Fabio Paratici: "Paratici è stato undici anni alla Juventus, un periodo davvero molto lungo per chi svolge il nostro lavoro. Le vittorie del club sono state tantissime, le sue intuizioni e le scoperte di mercato anche, sono quei rapporti che si esauriscono non per un motivo particolare o per demerito. E' solo inerzia, un rapporto così lungo porta le parti a trovare nuove soluzioni. E' stimato in tutta Europa, questo lo potrebbe portare a provare nuove esperienze fuori dal belpaese. Cherubini? Nella Juventus, le persone vengono valutate per quanta fedeltà, serietà e professionalità dimostrano nel tempo. Cherubini è stato sempre una parte attiva, pur mantenendo un basso profilo è sempre stato coinvolto nelle trattative più importanti. Per questo è stato apprezzato dalla proprietà, perché lo ha fatto con classe, discrezione e gran signorilità. E' molto apprezzato dalla proprietà, credo meriti la grande chance".