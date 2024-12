TMW Perinetti: "La Juventus ha cambiato tanto. La mentalità c'è, ma le defezioni pesano"

"Napoli? La favorita d’obbligo per lo Scudetto è l’Inter. Che poi gli azzurri abbiano immediatamente metabolizzato i dettami di Conte e si siano espressi come leader è inconfutabile. Ma attenzione l’Atalanta". Ospite della rubrica di TMW, 'A tu per tu', parla così Giorgio Perinetti in merito alla lotta scudetto: "La Juventus ha pareggiato contro il Lecce? Ha cambiato tanto. La mentalità c’è. Ma le defezioni pesano. Oggi non è facile in nessun campo, vincere contro le provinciali non è semplice. Bene il Lecce: una società che conosce perfettamente come districarsi nella lotta salvezza, ha preso un allenatore molto preparato che aggiunge qualcosa alle solite invenzioni di Corvino sul mercato”.

Stasera la Roma di Ranieri sfida l’Atalanta.

“Bellissima partita. Ranieri ha dato un’iniezione di autostima dopo il pareggio contro il Tottenham. L’Atalanta oggi si propone come una squadra concreta”.

Partita speciale per Zaniolo.

“Non può più rimandare la sua maturazione. Deve esprimere il suo potenziale e l’Atalanta stessa non può più aspettarlo”.