Piccinini sul Napoli: "Un pari che consolida le ambizioni Champions, scoglio superato"

Sandro Piccinini commenta l'1-1 del Napoli in casa contro l'Inter a Sky Sport. "Il Napoli ha sofferto, ha concesso troppi spazi ma temeva questa partita: era un esame fondamentale per lottare per la Champions. Capisco i timori contro la prima, non gioca più in allegria, è poco sereno. E' consapevole del peso di queste partite, il pareggio è positivo: ha superato uno scoglio e ora è ufficialmente lì. Il pareggio consolida le ambizioni Champions, Gattuso è conscio dei limiti del Napoli".