Pioli fa i conti a centrocampo per Borussia Dortmund-Milan: in rialzo le quotazioni di Pobega

Il portale rossonero MilanNews.it fa il punto sul centrocampo dei rossoneri in vista della trasferta di Champions League sul campo del Borussia Dortmund. Sono tre i grandi assenti: il lungodegente Ismael Bennacer, Rade Krunic ed il neo infortunato Ruben Loftus-Cheek.

Quindi per l'allenatore Pioli le scelte rischiano di essere praticamente obbligate, con un unico dubbio: chi gioca insieme a Yunus Musah e Tijani Reijnders? La scelta ricade su uno tra Tommaso Pobega e Yacine Adli, che ha giocato da titolare le ultime due di campionato. Ad oggi sembra essere in vantaggio il centrocampista italiano: bisognerà capire quindi come verrà schierato il centrocampo a tre, se con Reijnders o Musah al centro.