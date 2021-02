Pioli: "Prima elogiati tantissimo, ora giustamente criticati perché non abbiamo giocato all'altezza"

vedi letture

Dà fastidio essere messi in discussione per qualche risultato negativo? "È tutto nella normalità. Siamo stati elogiati tantissimo, veniamo criticati giustamente perché non siamo riusciti a giocare all'altezza. Non cambia niente all'interno dello spogliatoio, le motivazioni ce le abbiamo. Il momento è decisivo, da marzo in avanti si decide il campionato e si decide l'Europa League. Vogliamo essere protagonisti fino alla fine, le critiche ci devono aiutare per dare qualcosa in più", ha risposto mister Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan.