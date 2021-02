Pique: "Il merito di CR7 è vincere cinque Palloni d'Oro nell'era del migliore di tutti: Messi"

Gerard Pique ha dato il suo punto di vista sul Real Madrid dopo l'addio di Cristiano Ronaldo a Post United: "Il Madrid è il Madrid sempre. Anche in una stagione storta può vincere la Champions magari arrivando quinto in Liga. Cristiano Ronaldo è una persona con grande ambizione. È un gran lavoratore, un vincente. Il valore immenso di Cristiano è che in un'epoca dove Leo (Messi) è stato il migliore, è stato capace di vincere per cinque volte il Pallone d'Oro. È un grande traguardo, una barbarità paragonarlo a Leo, che è il migliore che abbia visto".