Pisa, Leris: "Amarezza per il doppio vantaggio. Lottiamo con chiunque"

Dopo la sfida contro il Torino, ecco le parole di Medhi Leris ai microfoni di DAZN: "Questo è un punto importante, nonostante il doppio vantaggio. Dovevamo comunicare di più in campo, non siamo stati capaci di aiutarli. Bastano pochi minuti in Serie A".

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"C'è amarezza perché avevamo il doppio vantaggio, ma è comunque un punto importante e dobbiamo andare avanti. Questa vittoria che manca arriverà perché possiamo lottare con qualsiasi squadra, lo abbiamo dimostrato, siamo sempre in gara come oggi".

Prossime gare fondamentali.

"Saranno partite molto difficili: non dovremo farci condizionare dal passato e dagli stadi che ci ospiteranno".