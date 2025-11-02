Live TMW Pisa, Leris: "Ci prendiamo questo punto. Prima vittoria? Arriverà presto"

L'esterno del Pisa, Mehdi Leris, incontrerà i giornalisti dopo il 2-2 nella sfida contro il Torino, valida per la decima giornata di campionato di Serie A.

Cosa vi siete detti dopo il primo tempo?

"Di rialzare la testa, perché non potevamo fare niente. Dovevamo avere il sangue agli occhi per la ripresa, ci siamo caricati"

Con la Cremonese che gara sarà?

"Adesso c'è amarezza, ma vogliamo essere contenti della prestazione di questo punto. Con la Cremonese sarà durissima: stanno facendo un grande campionato, ma siamo consapevoli delle nostre qualità"

Cos'è successo nei due gol subiti?

"Siamo riusciti a segnare subito due reti, era una situazione nuova. Chi ha più esperienza doveva spingere i più giovani a stare su, sapevamo che il Toro avrebbe attaccato. Purtroppo sono arrivati due gol, siamo delusi ma ci prendiamo il punto"

Sta trovando continuità

"L'anno scorso è stato difficile per me, ma non c'è spazio per le cose personali: sono felice di essere qui e di giocare, mi sento bene e ora guardiamo al futuro"

E' un Pisa che deve trovare equilibrio?

"Manca qualcosina per arrivare alla vittoria. Sono state partite diverse, dobbiamo analizzare i momenti e acquisire esperienza. Vogliamo trovare la vittoria al più presto possibile, ce la giochiamo con tutti e siamo vivi. Sono certo che la vittoria arriverà a breve"

