Pisacane sulla lite con Spalletti: "Dispiace, sarebbe potuto finire tutto con un abbraccio"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 07:57Serie A
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12.10.2026 07:57Serie A
La ricostruzione di Spalletti è stata: "A Pisacane ho detto che sono stati bravi e che lui è bravo anche a far perdere loro tempo. E lui si è scaldato".
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Dopo averne già parlato a DAZN, mister Fabio Pisacane è tornato sulla lite di fine partita con Luciano Spalletti anche in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico del Cagliari, andato a un passo dalla vittoria contro i bianconeri nel sesto turno di Serie A.
La risposta di Pisacane su Spalletti
Cosa è successo nel finale con Spalletti?
"Dispiace perché poteva finire tutto con un abbraccio. La Juventus avrebbe meritato ampiamente il pareggio e forse qualcosa in più. Mi concentrerei sulla gara. Abbiamo tenuto testa a una squadra che lotta con un obiettivo diverso. Il gruppo mi ha fatto vedere che è rimasto quello prima della sosta. Dobbiamo sempre mettere fuori il carattere a prescindere dall'avversario".
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