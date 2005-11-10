Pisacane sulla lite con Spalletti: "Dispiace, sarebbe potuto finire tutto con un abbraccio"

La ricostruzione di Spalletti è stata: "A Pisacane ho detto che sono stati bravi e che lui è bravo anche a far perdere loro tempo. E lui si è scaldato".

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