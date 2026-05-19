Lazio, tanti nomi nel casting per il dopo-Sarri. Ma si allontana Gattuso

A Formello è già iniziata la caccia al nuovo allenatore. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la Lazio si prepara a cambiare guida tecnica: Maurizio Sarri è sempre più vicino alla separazione dal club biancoceleste dopo una stagione definita “devastante”. Nei prossimi giorni è previsto un confronto con la società, ma il rapporto tra le parti appare ormai compromesso e l’addio viene considerato soltanto una formalità. Sullo sfondo resta vivo anche l’interesse del Napoli per il tecnico toscano.

Nel frattempo la dirigenza sta valutando diversi profili sia italiani che stranieri. Nella lista dei nomi monitorati ci sono Palladino, Grosso, Klose, Pisacane, Thiago Motta, Runjaic, Conceicao e Almeyda. Tra gli allenatori apprezzati da Claudio Lotito c’è anche Gennaro Gattuso, da tempo stimato dal presidente laziale e più volte vicino alla panchina biancoceleste in passato.

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, però, l’ex ct della Nazionale non sarebbe orientato a ripartire subito, soprattutto in Italia. Dopo il flop mondiale di marzo, Gattuso starebbe ancora smaltendo la delusione e preferirebbe prendersi altro tempo prima di rimettersi in gioco. Una situazione che, almeno per il momento, allontana Ringhio dalla Lazio e rafforza le candidature degli altri profili già presi in considerazione dal club capitolino.