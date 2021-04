Pochi gol per l'Udinese? Gotti: "Non esiste una ricetta perfetta. Dipende da vari fattori"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato anche del problema sotto porta dei suoi e della possibilità di schierare Pereyra nuovamente a centrocampo per rendere la sua squadra più offensiva: "Abbiamo giocato 30 partite e se i numeri ci dicessero che una soluzione ha pagato molto più dell’altra sicuramente attueremmo quella soluzione. Però l’Udinese ha fatto gol con Pereyra attaccante e con Pereyra centrocampista. Non lo ha fatto con Pereyra attaccante e centrocampista. Bisogna valutare la partita nel suo insieme, l’avversario e come stanno i giocatori di volta in volta. Non esiste una ricetta che dà già il risultato".