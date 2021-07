PODCAST - Buongiorno Italia. La sfida più difficile di sempre per gli azzurri di Mancini

Ci siamo. Stasera Belgio contro Italia. Stasera la sfida difficilissima contro la Nazionale numero uno del Ranking FIFA. E' la gara più difficile di sempre per l'Italia di Roberto Mancini nei suoi cinque anni di gestione. Chi gioca? Chi recupera? Chi non ce la fa? E a che punto è la pretattica di Roberto Martinez su De Bruyne e Hazard?

Scoprilo in vista della gara di questa sera alle 21.00 di Monaco di Baviera. Clicca sull'audio o sul link in calce per ascoltare il Podcast dedicato a Euro 2020 di Tuttomercatoweb.com. Buongiorno, Italia.