PODCAST - I giorni più difficili del presidente della Juventus Andrea Agnelli

La sua Juventus non è certa di partecipare alla prossima Champions League. Lui stesso non è certo della conferma nel ruolo di presidente della Juventus per la prossima stagione anche a causa del golpe Superlega (provato ma non riuscito). Il soggetto in questione è Andrea Agnelli, al centro di un vero e proprio fuoco incrociato. Cosa deve accadere affinché vada via? Chi lo sta attaccando? Ascolta il podcast di TMW.