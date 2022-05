Pogba saluta Dybala: "È bello averti come amico e condividere momenti con te alla Juventus"

Attraverso il proprio account Twitter anche Paul Pogba, ex calciatore della Juventus oggi al Manchester United ed in predicato di tornare a vestire la maglia bianconera la prossima stagione, ha voluto salutare Paulo Dybala nella sera del suo addio alla Juventus: "Hermano, sei un top player e un top man! È bello averti come amico e condividere momenti con te alla Juventus. Spero di vedervi presto!".