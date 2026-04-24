Poker Napoli al 52', segna Alisson. Differenza schiacciante con la Cremonese
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Quarto gol del Napoli, segna Alisson al 52'. Il brasiliano riceve palla direttamente da Milinkovic-Savic, Alisson riceve prima del centrocampo e si avvia fino al limite dell'area palla al piede, punta Luperto e col destro mette il pallone alla destra di Audero: è il suo terzo gol in campionato.
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