Polemiche arbitrali dopo Juve-Inter? Gasperini: "Alcune gare sono meno fortunate di altre"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, valida per la finale di Coppa Italia, ha parlato anche delle polemiche arbitrali degli ultimi giorni dopo la gara tra i bianconeri e l'Inter in campionato: "Ogni tanto ci sono delle settimane meno fortunate di altre. Nell'ultima ci sono stati episodi dubbi con tante polemiche. Ho l'abitudine comunque di riazzerare tutto e di ripartire. Spero che domani sia una partita priva di episodi polemici, per noi ma anche per gli arbitri stessi".

