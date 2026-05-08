Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Poretti: "Non ho creduto allo scudetto dell'Inter fino a domenica. Esposito mi ha fatto esultare"

Poretti: "Non ho creduto allo scudetto dell'Inter fino a domenica. Esposito mi ha fatto esultare"TUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:22Serie A
Alessio Del Lungo

Giacomo Poretti, noto attore e membro dell'iconico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è tifosissimo dell'Inter e nella giornata di giovedì si è recato ad Appaino Gentile: "Non è la prima volta che ho questa fortuna, è sempre molto emozionante per me. Quando ho visto il 21 lì attaccato alle pareti è stata una vera gioia, molto bello”, spiega ai canali ufficiali del club.

Quali sono i giocatori che l'hanno fatta più esultare?
“Pio Esposito sicuramente perché lo sappiamo tutti, è un giovane, un bimbo, arriva dalla Serie B e fa quei gol importantissimi. Poi dico il capitano Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Bastoni e Dimash”.

Dimarco è un giocatore per il quale stravede.
“È la passione mia, di mio figlio, dei nostri amici. Sappiamo che il papà abita vicino a noi, conosciamo il negozio della famiglia. È nel cuore”.

Quando ha cominciato a credere allo scudetto?
“Credetemi, non ci ho creduto fino a domenica scorsa. Poi pian pianino domenica scorsa eravamo a 12 punti sulla seconda. Gli interisti credo l’abbiano vissuta con una gioia particolare dove anche la sorpresa è una componente importante”.

Articoli correlati
Giacomo Poretti: "Curioso di vedere dove andrà Zirkzee. All'Inter non ce lo possiamo... Giacomo Poretti: "Curioso di vedere dove andrà Zirkzee. All'Inter non ce lo possiamo permettere"
Il tifoso interista Giacomo Poretti: "Barella commovente. Dumfries con Theo non ride... Il tifoso interista Giacomo Poretti: "Barella commovente. Dumfries con Theo non ride mai"
Inter campione, il comico Giacomo Poretti: "Ho rischiato due infarti negli ultimi... Inter campione, il comico Giacomo Poretti: "Ho rischiato due infarti negli ultimi 5 minuti"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 maggio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 maggio
La promessa di Bartesaghi al Milan: "Voglio restare in rossonero il più a lungo possibile"... La promessa di Bartesaghi al Milan: "Voglio restare in rossonero il più a lungo possibile"
Poretti: "Non ho creduto allo scudetto dell'Inter fino a domenica. Esposito mi ha... Poretti: "Non ho creduto allo scudetto dell'Inter fino a domenica. Esposito mi ha fatto esultare"
Adani: "Chivu e l'Inter devono evolversi verso una nuova strategia senza cancellare... Adani: "Chivu e l'Inter devono evolversi verso una nuova strategia senza cancellare questa"
Il ricordo di Serginho: "Berlusconi era il milanista numero 1, aveva un'energia spettacolare"... Il ricordo di Serginho: "Berlusconi era il milanista numero 1, aveva un'energia spettacolare"
Ambrosini critico: "Il Milan ora non ha più niente. È una squadra senza animo e presuntuosa"... Ambrosini critico: "Il Milan ora non ha più niente. È una squadra senza animo e presuntuosa"
Inter, Esposito: "Chivu mi faceva giocare già in U14. Mi ha dato fiducia incondizionata"... Inter, Esposito: "Chivu mi faceva giocare già in U14. Mi ha dato fiducia incondizionata"
Cassano se la prende anche con Ranieri: "Ha detto ca***te su ca***te. Se riparti... Cassano se la prende anche con Ranieri: "Ha detto ca***te su ca***te. Se riparti da Dybala..."
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Pochi soldi o dirigenti sbagliati? I club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. Nuovo valzer delle panchine in vista in Serie A: qualcuno però impari dai "casi" Luis Enrique e Arteta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Conference League, il Crystal Palace se la vedrà col Rayo Vallecano: in palio il 1° titolo europeo
Immagine top news n.1 A Istanbul sarà Friburgo-Aston Villa: Emery vuole la quinta Europa League
Immagine top news n.2 L’agente assicura: “Lukaku ancora in una big”. Ai saluti con il Napoli, la Roma punta Manna
Immagine top news n.3 Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale di Conference League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.4 Friburgo-Aston Villa è la finale della Europa League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, Inghilterra e Spagna avranno almeno 5 squadre in Champions nel '26-'27
Immagine top news n.6 Conference League, la finale sarà tra il Crystal Palace e la favola Rayo Vallecano
Immagine top news n.7 Emery l'ha fatto di nuovo: il suo Aston Villa affronterà il Friburgo in finale di Europa League
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.3 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 PSG, Kvaratskhelia da Pallone d'Oro? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fuser: "Gattuso ha carisma, è uno da Torino. Grosso ha voglia di dimostrare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Benedetti: "Gattuso incarna il carattere Toro. La Roma ha preso il volo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 maggio
Immagine news Serie A n.2 La promessa di Bartesaghi al Milan: "Voglio restare in rossonero il più a lungo possibile"
Immagine news Serie A n.3 Poretti: "Non ho creduto allo scudetto dell'Inter fino a domenica. Esposito mi ha fatto esultare"
Immagine news Serie A n.4 Adani: "Chivu e l'Inter devono evolversi verso una nuova strategia senza cancellare questa"
Immagine news Serie A n.5 Il ricordo di Serginho: "Berlusconi era il milanista numero 1, aveva un'energia spettacolare"
Immagine news Serie A n.6 Ambrosini critico: "Il Milan ora non ha più niente. È una squadra senza animo e presuntuosa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, il patron Tey a tutto campo su algoritmo, mercato e obiettivo Serie A
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone torna sul rigore di Padova: "Non farei ritirare Russo. C'erano altri specialisti"
Immagine news Serie B n.3 Stroppa sul nuovo assetto del Venezia: "Tifosi siano soddisfatti. Il futuro sarà roseo"
Immagine news Serie B n.4 Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non finire primi mi darebbe fastidio. Palermo? Squadra da temere"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Con lo Spezia sfida surreale. Un solo risultato, ma dipende anche da altri"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Varone: "Spero di giocare ancora alla Salernitana, magari in B. Ai play off tifo per loro"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza eliminato nei play off: non scatta l'obbligo di riscatto di Ferrara. La situazione
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Guarascio apre alla cessione: c'è stato un incontro con un gruppo italo-canadese
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, Maiuri potrebbe non restare. E Di Toro è nel mirino del Casarano
Immagine news Serie C n.5 Ternana, fumata nera dopo il primo incontro coi compratori. Ma Bandecchi è fiducioso
Immagine news Serie C n.6 Pianese da record. Cangi: "Finora stagione straordinaria. Ma ora testa al Lecco"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Femminile a Vicenza, Cappelletti: "Desiderio realizzato. Ci sarà un grande pubblico"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tortelli in campo dopo 400 giorni: "Bello ed emozionante. La Fiorentina è casa e famiglia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Galli: "Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Giugliano: “Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…