Poretti: "Non ho creduto allo scudetto dell'Inter fino a domenica. Esposito mi ha fatto esultare"

Giacomo Poretti, noto attore e membro dell'iconico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è tifosissimo dell'Inter e nella giornata di giovedì si è recato ad Appaino Gentile: "Non è la prima volta che ho questa fortuna, è sempre molto emozionante per me. Quando ho visto il 21 lì attaccato alle pareti è stata una vera gioia, molto bello”, spiega ai canali ufficiali del club.

Quali sono i giocatori che l'hanno fatta più esultare?

“Pio Esposito sicuramente perché lo sappiamo tutti, è un giovane, un bimbo, arriva dalla Serie B e fa quei gol importantissimi. Poi dico il capitano Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Bastoni e Dimash”.

Dimarco è un giocatore per il quale stravede.

“È la passione mia, di mio figlio, dei nostri amici. Sappiamo che il papà abita vicino a noi, conosciamo il negozio della famiglia. È nel cuore”.

Quando ha cominciato a credere allo scudetto?

“Credetemi, non ci ho creduto fino a domenica scorsa. Poi pian pianino domenica scorsa eravamo a 12 punti sulla seconda. Gli interisti credo l’abbiano vissuta con una gioia particolare dove anche la sorpresa è una componente importante”.