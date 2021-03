Prandelli saluta la Fiorentina: "Consapevole che la mia carriera dal allenatore possa finire qui"

All'interno della lettera scritta da Cesare Prandelli per spiegare le sue dimissioni da tecnico della Fiorentina, il tecnico ha specificato anche il fatto che il suo addio al calcio possa essere definitivo: "Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono".