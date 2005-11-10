TMW Preoccupazione per Amorim: l'infortunio di Pulisic lo terrà fuori almeno un mesetto

Christian Pulisic ha di recente terminato il Mondiale di casa con gli Stati Uniti d'America, eliminati agli ottavi di finale dal Belgio, che si è imposto con un perentorio risultato di 4-1 con cui ha spazzato via anche le residue polemiche per la gestione dell'espulsione di Balogun, prima espulso e poi 'graziato' dalla FIFA con un intervento - suggerito da Trump, come da sua ammissione - che ha creato scalpore.

Proprio nel corso della partita persa contro il Belgio, l'attaccante del Milan si è dovuto fermare prima del tempo a causa di un infortunio. E gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato per lui una micro frattura del perone destro, con conseguente edema osseo.

Un infortunio, quello rimediato da Pulisic, per il quale il tempo d recupero viene stimato tra le 3 e le 6 settimane. L'americano, dunque, dovrebbe essere a disposizione per l'inizio del campionato, ma salterà la preparazione estiva o quantomeno buona parte di essa.