Ufficiale Primo contratto da pro con la Juve per il centrocampista figlio d'arte Michele Scienza

vedi letture

Nuovo contratto con la Juventus, il primo da calciatore professionista, per il centrocampista Michele Scienza (18 anni). Figlio d'arte, suo padre è l'allenatore Giuseppe Scienza che tra le altre ha guidato il Brescia oltre ad aver vissuto anche lui una carriera da giocatore di buon livello in Italia. Per il giovane classe 2006 contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato della Juventus.

"Lo scorso settembre esordiva in Under 19, dopo il percorso in Under 17, segnando pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Da allora non ha fatto mai mancare il suo apporto a Montero e ai compagni (decidendo, per esempio, il recente Derby’ D’Italia).

Oggi il duttile giocatore bianconero, bravo a centrocampo, forte in propensione offensiva e – si diceva – col gol fra le sue armi, corona questa parte del suo percorso firmando il suo primo contratto da professionista in bianconero, con scadenza 2025.

Michele, nato proprio in Piemonte, a Borgomanero, nel 2006, è bianconero dal 2020, quando arrivò dalle giovanili dell’Inter. E ora questo step così importante: avanti così!".