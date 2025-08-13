Ufficiale Campobasso, arriva la punta di peso. Biennale con Simone Magnaghi

Simone Magnaghi è il nuovo ariete del Campobasso FC.

Un attaccante di peso, abituato a battagliare in area e a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Nato a Lovere nel 1993, ha attraversato la Serie C con continuità e concretezza, indossando maglie importanti come Entella, Venezia, Cremonese, Pordenone – con cui ha vinto campionato e Supercoppa di Serie C – oltre a Teramo, Südtirol, Pontedera e Lucchese. Ovunque sia andato, ha portato presenza fisica, sacrificio e capacità di interpretare ogni gara con intelligenza tattica.

L’arrivo a Campobasso è il frutto di una trattativa segnata da un’empatia immediata e si concretizza in un contratto biennale che lo legherà al club fino al 2027: “Presidente, direttori e allenatore mi hanno fatto percepire una volontà fortissima di vedermi qui, un desiderio che va oltre la normalità e che mi ha colpito profondamente. È un’onda di entusiasmo che voglio cavalcare, con la speranza di ricambiare questa fiducia. Qui c’è un tifo che per la categoria è un lusso: sono certo che con le nostre prestazioni riusciremo a portare sempre più gente allo stadio”.