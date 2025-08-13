Ufficiale AlbinoLeffe, per la porta annunciato il classe 2004 Di Chiara

L’Albinoleffe ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’ingaggio di Salvatore Di Chiara, portiere di 21 anni proveniente dall’esperienza in Serie d con l’Olbia.

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Alessandro Di Chiara, portiere classe 2004, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nativo di Bergamo, è cresciuto nel Settore Giovanile del Milan sino all'U18. Dopo l'esperienza a Frosinone (Primavera 1, nel 2022/23), Di Chiara ha debuttato tra i grandi nella Stagione 2023/24 con la maglia del Roma City (Serie D), archiviando 17 presenze complessive. Lo scorso anno, con l'Olbia (Serie D), ha totalizzato 26 partite in quarta serie, tra campionato e coppa.

“L'ambiente bluceleste è stupendo: sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di lavorare al meglio con un gruppo con il quale sono convinto si possa fare molto bene – le prime parole in bluceleste di Salvatore Di Chiara -. Mi auguro di riuscire a fare il meglio possibile per me stesso e soprattutto per la nostra squadra”.

A Salvatore un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.