Ufficiale
Sambenedettese, rinnovo d'esperienza a centrocampo: Lulli ha firmato un annuale
TUTTO mercato WEB
L’U.S. Sambenedettese ufficializza di aver raggiunto l’accordo con l’esperto centrocampista Luca Lulli, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 con la società del presidente Vittorio Massi
Per Lulli in totale 95 presenze, 5 gol e 15 assist con la maglia della Samb, ma soprattutto un attaccamento viscerale ai colori rossoblù sempre dimostrato sul campo
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Donnarumma au revoir: ecco dove andrà. Inter: l’affare Lookman entra nel vivo. Milan: le bugie sullo “scambio” Thiaw-De Winter. Juve: il super nodo Vlahovic. E Morata al Como…
Le più lette
4 Donnarumma au revoir: ecco dove andrà. Inter: l’affare Lookman entra nel vivo. Milan: le bugie sullo “scambio” Thiaw-De Winter. Juve: il super nodo Vlahovic. E Morata al Como…
Ora in radio
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile