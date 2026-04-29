Ufficiale Primo contratto da professionista con l'Hellas Verona per l'attaccante Casagrande

Primo contratto da professionista con l'Hellas Verona per il giovane attaccante Tommaso Casagrande, che ha compiuto 17 anni a gennaio e ora si lega ulteriormente al progetto della società scaligera. Che ha annunciato l'avvenuta firma con il proprio giovane prospetto tramite una nota ufficiale: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tommaso Casagrande, attaccante classe 2009, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028".

Prosegue così poi il comunicato del rinnovo di Casagrande con l'Hellas Verona: "Nato a Trieste il 19 gennaio 2009, Casagrande è entrato nel Settore Giovanile gialloblù nel 2023 tra le fila della formazione Under 15, con la quale ha segnato 21 reti. La stagione successiva si conferma anche in Under 16 dove mette a segno 8 reti in 21 presenze. Nella stagione in corso ha segnato 8 gol con l'Under 17, diventando un punto fermo anche della formazione Primavera, con la quale ha esordito il 18 agosto sul campo dell'Atalanta. Ha esordito con la Nazionale italiana Under 15 il 20 febbraio 2024 nella sfida contro la Polonia, dopo aver preso parte al Torneo di Natale e a quello di Novarello nel 2023 sempre con l'Under 15. Quest'anno è stato convocato per la prima volta con l'Italia Under 17 con la quale ha esordito in gara amichevole contro la Spagna il 20 gennaio, trovando poi anche il suo esordio in gare ufficiali nella sfida contro il Portogallo del 25 marzo".

Casagrande promette di essere un punto di riferimento per il futuro dell'Hellas Verona, che gli regala anche uno speciale augurio in conclusione: "Hellas Verona FC augura a Tommaso un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".