Provedel all'Inter, distanza minima con la Lazio: un incastro blocca l'affare
Ivan Provedel è attualmente il nome in cima alla lista dell'Inter, individuato come profilo di affidabilità da affiancare a Josep Martinez in vista della prossima stagione. L'operazione per portare il portiere della Lazio in nerazzurro, tuttavia, non si preannuncia scontata. I contatti principali si stanno concentrando soprattutto con l'agente del portiere di 32 anni: l'affare potrebbe anche aggirarsi intorno ai 2-3 milioni di euro, ma in questa fase iniziale del mercato la richiesta del club biancoceleste oscilla tra i 4 e i 5 milioni, come precisato da Sky Sport.
Il destino di Provedel è però strettamente intrecciato a quello di Christos Mandas. Qualora l'attuale numero uno biancoceleste, finito anche nel mirino del Bologna, dovesse fare i bagagli, allora la Lazio dovrebbe blindare il giovane portiere greco reduce dal prestito al Bournemouth. Una situazione in continuo divenire che blocca, almeno per il momento, il valzer dei portieri.
A complicare i piani si inseriscono anche le sirene della Premier League: le Cherries hanno manifestato l'intenzione di farsi avanti per Mandas, sebbene il club punti a ottenere uno sconto rispetto ai 18 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto. Dal canto suo, il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe già espresso la chiara indicazione di voler trattenere Mandas a Roma, ma la decisione finale dipenderà inevitabilmente dall'evoluzione della situazione.