PSG-Barcellona 1-0 al 30'. Dominio catalano ma la sbloccano i francesi con un rigore di Mbappé

Paris Saint-Germain in vantaggio al 30' grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé. Partita fin qui dominata dal Barcellona ma rovinata da un'ingenuità di Lenglet che atterra Mauro Icardi in area di rigore pur con la palla lontana. Si tratta del 6° centro per Mbappé in questa Champions League, 25esima rete complessiva nel massimo torneo continentale.