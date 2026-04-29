PSG-Bayern, Luis Enrique a Kompany: "Ti sei divertito dalla tribuna?". La risposta: "No"

Ieri sera al Parco dei Principi è andata in scena una super sfida, l'andata delle semifinali di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, il primo atto che è terminato per 5-4 in favore dei francesi.

Una partita che Vincent Kompany, allenatore del Bayern, è stato costretto ad osservare dalle tribune dello stadio di Parigi, per via della squalifica comminata ai suoi danni dopo la sfida di ritorno dei quarti di finale con il Real Madrid. E si direbbe sia stata una serata di grandi sofferenze, per il manager belga, almeno stando a sentire (e a vedere) quanto ha dichiarato lui stesso.

C'è infatti una scena del post PSG-Bayern che sta facendo il giro del web e vede protagonisti in scena i due allenatori, da una parte Luis Enrique e dall'altra appunto Kompany. Il primo, che si stava per collegare con CBS Sports Golazo per la canonica intervista del post-match con l'emittente, incrocia lo sguardo dell'altro e gli chiede rapidamente: "Ti sei divertito dalla tribuna?". Secca la risposta di Kompany: "No". I due poi scoppiano a ridere e si salutano, facendosi i complimenti.